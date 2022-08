Líder empresarial de MG explica posição sobre manifesto pela democracia

Depois de o Radar registrar o incômodo de empresários com a Federação das Indústrias de Minas Gerais por não assinar o manifesto em defesa da democracia, o presidente da entidade, Flávio Roscoe, procurou a coluna para esclarecer que não foi convidado a subscrever o documento formulado pela Fiesp. Se fosse chamado, Roscoe garante que iria consultar os conselheiros da federação.

“Eu não fui consultado pra assinar. Depois: eu não politizo a entidade, tudo é consultado aqui”, declarou Roscoe, destacando que, em caráter pessoal, aconselharia a entidade a não assinar o manifesto. “A hora é inoportuna para fazer uma manifestação dessa, antes de um pleito eleitoral”, diz.

Diante das críticas de membros da entidade à sua postura pessoal e ao alegado excesso de “politização” na sua atuação no comando da entidade, o dirigente fez questão apresentar números que atestam o crescimento na industrialização de Minas Gerais durante a sua gestão, ao contrário do que apontam seus opositores.

Roscoe lembrou que o desempenho da produção industrial no estado cresceu 9,8% em 2021, taxa 2,5 vezes maior que a do Brasil (3,9%). Foi o segundo melhor resultado no país, atrás apenas de Santa Catarina. E Minas já é o segundo estado mais industrializado do país.

“Eu sou uma entidade de classe apartidária, eu defendo a indústria, a sociedade. Agora, quando [o governo] acerta, a gente também elogia. E isso, infelizmente, hoje no Brasil é o seguinte: você não pode elogiar que você é estereotipado”, comentou.

O presidente da Fiemg apontou ainda que no primeiro ano da pandemia, em 2020, a queda na produção industrial em Minas foi quase metade da registrada nacionalmente, de 2,5% (ante 4,5% do Brasil).

“O cenário aqui em Minas Gerais é não somente positivo, nos dois últimos anos, como o estado hoje bateu recorde na atração de investimentos industriais, com um pipeline de mais de 200 bilhões nos próximos três anos”, declarou. “Isso é fruto de ações de melhoria do ambiente de negócios, promovido tanto pelo governo federal como também pelo governo estadual aqui, com a participação efetiva da Fiemg, na formulação de propostas, soluções, etc., etc., etc”, acrescentou o dirigente.

Sobre as insatisfações com suas posições políticas, ele disse que não é e nunca foi filiado a nenhum partido político e que não tem intenção de participar da vida pública. “Sou empresário. Enquanto estiver aqui no meu mandato, até 2025, vou permanecer empresário à frente da Fiemg”, disse.

Ele também negou que tenha aspiração de ser ministro do presidente Jair Bolsonaro. “O que eu solicitei aqui, e que o presidente Bolsonaro atendeu, foi a recriação do Ministério da Indústria e Comércio. Lula, no outro dia, também disse que ia recriar. Então os dois candidatos vão recriar o Ministério da Indústria e Comércio, que é um pleito legítimo”, afirmou.

