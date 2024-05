Líder do PT quer reunião para refletir sobre derrotas no Congresso

O líder do PT na Câmara, Odair Cunha (MG), afirmou que o governo Lula vai ter que chamar os responsáveis pela articulação política para conversar e entender o que levou às derrotas acachapantes no Congresso na terça, com a manutenção de um veto de Jair Bolsonaro à criminalização de fake news e a derrubada do veto parcial de Lula ao projeto que restringiu as chamadas “saidinhas”.

Um parlamentar que tem trabalhado intensamente na interlocução do Legislativo com o Palácio do Planalto acredita que, devido à proximidade das eleições municipais e à maioria conservadora no Congresso, o Executivo jamais conseguiria construir placares favoráveis nessas votações. Nas contas dele, os revezes estavam precificados.

Para um líder partidário aliado a Lula, no entanto, não houve esforço suficiente da base governista para promover um debate técnico sobre os dois vetos. Ele argumenta que nenhum gestor de política penal, estadual ou federal, é favorável à restrição das saidinhas aprovada pelo Congresso – e faltou mostrar isso a deputados e senadores.