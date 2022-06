Líder do PSOL pede investigação de Tarcísio por domicílio eleitoral em SP

O presidente do PSOL Juliano Medeiros anunciou nesta quarta-feira que vai acionar o Ministério Público Eleitoral contra Tarcísio de Freitas (Republicanos) por inconsistências no domicílio eleitoral informado à Justiça.

Nascido no Rio de Janeiro, o ex-ministro da Infraestrutura de Bolsonaro mora em Brasília e, recentemente, declarou em seu registro um endereço de São José dos Campos, no interior.

“Vou pedir ao MP que abra uma apuração de irregularidade no cadastro eleitoral do ministro bolsonarista e candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele não mora no estado. Se Moro foi impedido de concorrer, é preciso apurar se Tarcísio se encaixa no mesmo caso”, disse o dirigente do PSOL.

Na última terça, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo decidiu que Sergio Moro (União Brasil) não poderá ser candidato pelo estado nas eleições deste ano por irregularidades em seu registro de domicílio eleitoral — transferido de Curitiba para a capital paulista.

A Moro, ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral.

