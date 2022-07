Líder do PSB na Câmara quer limitar a circulação de armas durante eleições

Preocupado com escalada da violência política no país, o líder do PSB na Câmara, Bira do Pindaré, protocolou um projeto de lei que restringe o porte de armas durante as eleições — mais especificamente “no período compreendido entre a semana imediatamente anterior e imediatamente posterior ao pleito eleitoral”.

A proposta que altera o Estatuto do Desarmamento, lei de 2003, não atinge profissionais que tenham atividades relacionadas à segurança pública ou privada. A restrição vale para os seguintes portadores:

Instrutor de tiro ou armeiro credenciado pela Polícia Federal; Colecionadores ou caçadores com Certificado de Registro de Arma de Fogo expedido pelo Comando do

Exército; Detentores de mandato eletivo nos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; Advogados; Proprietários e empregados de estabelecimentos que comercializem armas de fogo ou de escolas de

tiro; Dirigentes de clubes de tiro; Residentes em área rural; Profissionais da imprensa que atuem na cobertura policial; Conselheiros tutelares; Profissionais de segurança inativos”. (NR)

Evocando o assassinato do tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, por um bolsonarista, o deputado aponta que “o clima de intolerância associado ao crescente número de pessoas autorizadas a comprar e portar armas constituem um verdadeiro barril de pólvora para a ocorrência de novos atentados, ataques violentos e assassinatos nos próximos meses”.

“Trata-se de medida essencial para a segurança de eleitores, candidatos, bem como para a garantia da ordem constitucional e do Estado Democrático que hoje se veem ameaçados por atos extremistas fundados na intolerância. Este projeto traz medidas fundamentais para a garantia de eleições livres e pacíficas”, justifica Bira do Pindaré.