Líder do Podemos no Senado critica governo Lula: ‘é muito atraso’

O líder do Podemos no Senado, Oriovisto Guimarães, teceu duras críticas ao governo Lula na sessão plenária desta terça. Para o senador, houve retrocessos em assuntos sensíveis como o marco no saneamento básico, a Lei das Estatais e o marco fiscal encabeçado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

“Querem ser irresponsáveis com as contas públicas, como deixaram claro no novo arcabouço, e querem criar cabides de emprego nas estatais, os mesmos que deram origem aos escândalos do petróleo e do mensalão. É muito atraso”, disse.

Oriovisto afirmou que o texto da âncora fiscal traz “pegadinhas” e também criticou o projeto de reforma tributária apoiado pelo governo.

”Demos um crédito ao governo, votando a favor da PEC da transição, esperando que ele mostrasse seus projetos e sua impressão digital, mas estou profundamente decepcionado.”