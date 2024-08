Líder do governo Lula contraria o PT e diz que regime de Maduro é ditadura

Líder do governo Lula no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) declarou há pouco, em um post no X, que o Tribunal Superior de Justiça da Venezuela “terminou de consolidar a fraude” ao ratificar, nesta quinta-feira, a vitória do presidente Nicolás Maduro na eleição de 28 de julho e disse que “não há dúvidas” de que o país é comandado por uma ditadura.

“Ontem o Tribunal Superior de Justiça da Venezuela terminou de consolidar a fraude. O regime de Maduro celebra a sua sentença, que será marcada pela infâmia e desrespeito ao seu Povo e a comunidade internacional. Não há dúvidas de que estamos perante uma ditadura na Venezuela que falsifica eleições, reprime quem pensa diferente e ignora um dos maiores exílios do mundo”, escreveu o petista.

“A DEMOCRACIA e o respeito aos direitos humanos são valores universais a serem defendidos em todo mundo. Meus respeitos a todo o povo venezuelano que luta pela democracia, por justiça e por liberdade”, concluiu o senador.

A manifestação contraria o posicionamento oficial do PT, partido para o qual retornou no mês passado após 19 anos. Dois dias após as eleições na Venezuela, a Executiva Nacional da legenda divulgou nota dizendo que Maduro venceu a disputa “democrática e soberana”.

Na semana passada, o presidente Lula, cujo governo Randolfe lidera no Congresso, disse não achar que o país viva sob uma ditadura, e sim um regime “desagradável” e com “viés autoritário”.