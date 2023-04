Líder de Lula diz que governo agora quer abrir CPI do 8 de janeiro

Giro VEJA - quarta, 19 de abril

A demissão do ministro do GSI é o destaque do dia

O general Gonçalves Dias, um dos homens da confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi orientado a pedir demissão nesta quarta-feira do cargo de ministro do Gabinete de Segurança Institucional. A saída do ministro ocorre após a CNN divulgar imagens que mostram o agora ex-ministro dentro do Palácio do Planalto, durante os ataques golpistas que ocorreram em 8 de janeiro em Brasília. As cenas, tiradas do circuito de segurança do Planalto, alimentaram na oposição teses de que os ataques tiveram anuência dentro do governo Lula e tornaram a permanência do ministro no cargo insustentável