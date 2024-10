Lide de João Doria vai reunir autoridades e 120 empresários em Londres

Em fim de mandato, Roberto Campos Neto fará nesta semana sua última aparição internacional pelo Banco Central no Lide Brazil Conference de João Doria, em Londres.

O atual presidente da instituição deixará o cargo no fim do ano, quando será substituído por Gabriel Galípolo.

O evento do Lide em Londres terá a participação de Michel Temer, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do chefe da Câmara, Arthur Lira, além de deputados e senadores, quatro governadores e 120 empresários.