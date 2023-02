Ao vivo: Lide Brazil Conference discute investimentos no país

O segundo dia de debates no Lide Brazil Conference, em Lisboa, busca reforçar o cenário promissor do país para investimentos em diferentes setores da economia. Acompanhe o evento ao vivo.

Grandes empresários e lideranças de segmentos variados defenderam, em suas falas, investimentos em áreas estratégicas como a educação e o meio ambiente e reforçaram a importância de o país promover reformas há anos travadas no Congresso, como as mudanças no sistema tributário e a reforma administrativa.

A visão empresarial sobre as prioridades do país para seguir na rota do crescimento foi reforçada nas falas de Abílio Diniz, da Península Participações, Luiza Trajano, do Magazine Luiza, Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco, Isaac Sidney, da Febraban, Guilherme Nunes, do português Capitual Group, e Giorgio Medda.

Embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro apresentou dados econômicos do país que revelam caminhos para investidores. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o governador do Rio, Cláudio Castro apresentaram dados de suas administrações.

Simone Tebet, ministra do Planejamento, disse que o Brasil “precisa se reconectar com o mundo e oferecer conforto e segurança jurídica” para atrair investidores internacionais.