Lide Brazil Conference debate os rumos da democracia no país; veja ao vivo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites.

Começa nesta sexta, em Lisboa, o Lide Brazil Conference Portugal, evento de gestores públicos e privados que irá debater valores institucionais, caminhos democráticos e cooperação internacional no Brasil. Acompanhe ao vivo o debate.

O ex-presidente Michel Temer abre o encontro que terá 250 participantes e uma longa lista de autoridades. Temer falará sobre institucionalidade e cooperação.

Os debates terão ainda a participação dos ministros do STF Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Luis Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, além do presidente do TCU, Bruno Dantas, prefeitos e líderes empresariais.

A lista de autoridades também inclui Cláudio Castro, governador do Estado do Rio de Janeiro; Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo; Rafael Greca, prefeito de cidade Curitiba e Humberto Martins, ministro do Superior Tribunal de Justiça.