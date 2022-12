Lewandowski vota contra Orçamento Secreto e placar vai a 6×4 no STF

O ministro do STF Ricardo Lewandowski votou nesta segunda-feira contra a legalidade do chamado “Orçamento Secreto”, como ficaram conhecidas as emendas de relator ao Orçamento da União.

Com isso, o plenário do Supremo formou maioria para derrubar a prática na forma como ela ocorre atualmente no país. O placar está 6×4 pela derrubada do Orçamento Secreto.

Lewandowski acompanhou na íntegra o voto da ministra Rosa Weber, que é relatora das quatro ações que contestam a constitucionalidade das emendas. O ministro entendeu que a prática é inconstitucional.

Segundo o magistrado, a aprovação de uma resolução pelo Congresso na sexta-feira passada que amplia a transparência das emendas não atende por completo as preocupações dos ministros sobre o tema. O último ministro a votar é Gilmar Mendes.

Lewandowski disse que, apesar dos esforços, o Congresso “não conseguiu se adequar às exigência estabelecidas por esta Suprema Corte no que tange os parâmetros constitucionais”.

“Não foram tomadas todas as providências necessárias para uma adequada transparência do processo de repartição das verbas orçamentárias, haja vista que não se conseguiu dar a exigida translucidez às demandas parlamentares voltadas a distribuição de emendas de relator geral e não se logrou garantir a rastreabilidade das solicitações de distribuições de emendas e suas respectivas execuções”, disse.