Lewandowski prorroga uso da Força Nacional no Rio por mais 90 dias

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governo federal, por meio do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou o uso da Força Nacional de Segurança para auxiliar na preservação da ordem pública do Rio de Janeiro por mais noventa dias.

A prorrogação da atuação da FN foi feita em atenção a um pedido do governador do Rio, Cláudio Castro, e foi oficializada nesta quinta-feira, 12, por meio de portaria publicada por Lewandowski.

De acordo com o documento, a FN terá apoio logístico e de infraestrutura do governador, e o contingente disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A medida passou a valer nesta sexta-feira, 13.