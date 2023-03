Lewandowski manda PGR se manifestar sobre acusações contra Moro

Giro VEJA - quarta, 29 de março

A articulação da proposta que vai substituir o teto de gastos e a volta de Jair Bolsonaro para o Brasil são os destaques do dia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu mais alguns passos na negociação do novo arcabouço fiscal. Além de acertar os últimos detalhes da proposta com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Haddad agendou reuniões com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e com líderes partidários