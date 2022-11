O novo livro de Ricardo Lewandowski

Perto de completar 75 anos e ter que se aposentar do STF, o ministro Ricardo Lewandowski vai lançar na quarta-feira um novo livro, que traz a visão do magistrado sobre a atual conjuntura do país. “Reflexões Conjunturais” sairá pela editora Fórum das Letras. O lançamento ocorrerá a partir das 18h30, no Salão Nobre do TSE, do qual Lewandowski é vice-presidente.

No mesmo evento, será lançado outro livro com diversos artigos que analisam as decisões tomadas pelo ministro desde 2006, quando assumiu a vaga no Supremo. Entre elas, estão as decisões sobre a política de cotas e sobre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O prefácio de “Democracia, Humanismo e Jurisdição Constitucional: estudos em homenagem ao Ministro Ricardo Lewandowski” foi escrito pelo advogado Marcus Vinicius Furtado Coêlho, ex-presidente nacional da OAB.