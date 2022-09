Lewandowski enquadra Bolsonaro ao rejeitar ação contra Moraes

O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, arquivou nesta sexta o pedido de Jair Bolsonaro (PL) para afastar Alexandre de Moraes do julgamento de uma ação sobre suposto abuso de poder do presidente em lives transmitidas no Palácio da Alvorada.

Ao rejeitar o pedido do presidente, Lewandowski afirma que o candidato acionou Moraes no TSE com o claro interesse de atrapalhar o andamento das eleições, já que o ministro comanda a Justiça Eleitoral. “O objetivo da presente ação é apenas o de criar um fato político com o reprovável propósito de tumultuar o processo eleitoral”, diz o ministro na decisão.

A ação contra Moraes alega que o presidente do TSE teria feito, em sessão plenária de 27 de setembro, um sinal de degola. Segundo a denúncia, o gesto demonstra conduta parcial do magistrado em relação a Bolsonaro.