Lewandowski proíbe governo de usar Disque 100 contra a vacina

O ministro do STF Ricardo Lewandowski intimou pessoalmente a ministra Damares Alves e o ministro Marcelo Queiroga para editarem duas notas técnicas de suas respectivas pastas em que se colocam contra a obrigatoriedade do passaporte da imunidade e falam sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19 ser autorizada pelos pais.

De acordo com o magistrado, as novas notas do Ministério dos Direitos Humanos e do Ministério da Saúde deverão trazer a informação de que a vacinação é obrigatória no Brasil, inclusive para crianças. Ele explica que já há um entendimento no Supremo sobre a obrigatoriedade da vacinação, prevista em diversas legislações em vigor, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria Constituição Federal e também na lei de 2020 aprovada pelo Congresso com as diretrizes do combate à pandemia do coronavírus.

O juiz reforçou que o fato de a imunização ser obrigatória não significa que ela é compulsória. Quem não se vacina é punido indiretamente, já que, mesmo antes da pandemia de Covid-19 existir, a carteirinha de vacinação sempre foi exigida, por exemplo, para matrículas em escolas e na hora de tirar passaporte ou certificado de reservista.

Segundo ele, o governo terá de dar ampla publicidade para a retificação das notas que deverão constar que “a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes”.

Também terão que informar que as “medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos estados, Distrito Federal e municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência”.

O ministro disse que as notas técnicas buscam desinformar à respeito da vacinação contra a Covid-19, desestimulando a população a se imunizar. “As referidas notas técnicas, ao disseminarem informações matizadas pela dubiedade e ambivalência, no concernente à compulsoriedade da imunização, prestam um desserviço ao esforço de imunização empreendido pela autoridades sanitárias dos distintos níveis político-administrativos da Federação, contribuindo para a manutenção do ainda baixo índice de comparecimento de crianças e adolescentes aos locais de vacinação, cujo reflexo é o incremento do número de internações de menores em unidades de terapia intensiva”, disse.

Lewandowski mandou ainda que o ministério da Damares pare de usar o telefone criado para receber denúncias de abusos aos direitos humanos para registrar queixas de pessoas que não puderam acessar determinados lugares por falta de comprovante vacinal. O governo, disse ele, deverá se abster de usar o chamado Disque 100 “fora de suas finalidades institucionais”.

O ministro indicou que sua decisão deverá ser referendada em plenário. A decisão foi tomada no bojo de uma ação movida pela Rede Sustentabilidade.

Na noite desta segunda, o ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, divulgou nota em que diz não ter sido notificado da decisão e que aguardará a orientação da AGU antes de se posicionar sobre o mérito da questão.

A pasta diz que não é contrária a “qualquer campanha de vacinação” e que “jamais divulgou em seus canais institucionais qualquer orientação ao cidadão sobre o uso do Disque 100 no recebimento de denúncias relacionadas à vacinação”.

Diz ainda que os atendentes do serviço telefônico acolhem todas as denúncias recebidas, sem fazer juízo de valor ou dar indicações se o cidadão estão certo ou não em sua queixa.

“Esta avaliação cabe aos órgãos aos quais as denúncias são encaminhadas”, diz a nota.