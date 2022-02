Leite vai sair do PSDB? João Doria diz a aliados que não acredita nisso

Em conversas recentes com aliados, João Doria, o candidato do PSDB ao Planalto, disse não acreditar na saída do partido do governador do Rio Grande do Sul.

Na avaliação de Doria a interlocutores, Eduardo Leite — derrotado pelo tucano nas prévias do partido — não cometeria o erro de “acabar com a própria carreira política” ao fazer tal movimento.

O governador gaúcho flerta com o PSD de Gilberto Kassab.