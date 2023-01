Leite pede a Lula melhoria nos acessos ao Mercosul

Governadores dos 27 estados foram munidos de três pautas prioritárias para levar ao presidente Lula na primeira reunião dos entes federados deste ano, em Brasília. Eduardo Leite apresentou nesta sexta pedidos de qualificação de estradas federais e pontes no Rio Grande do Sul, que dão acesso a países do Mercosul.

A primeira demanda de Leite é a qualificação do eixo Norte-Sul. Obras nas BRS 448, 116 e 392 aumentariam a capacidade logística da região de Porto Alegre ao Porto de Rio Grande, que também poderia ser ligado a outro modal hidroviário, de água doce, vindo a Lagoa dos Patos.

Ele também quer a conclusão de obras de duplicação na BR-290, principal ligação do Brasil com a Argentina, maior parceiro comercial da América Latina. Leite ainda reivindicou melhoria nas pontes Jaguarão – Rio Branco (fronteira com o Uruguai), Uruguaiana – Paso de Los Libres (fronteira com Argentina), dragagem da hidrovia da Lagoa Mirim (Brasil – Uruguai) e viabilização do gasoduto Vaca Muerta (Argentina) – Porto Alegre.

Confira a íntegra da carta:

