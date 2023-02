Leite nomeia irmão de líder do MST para fundação de menores infratores

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), nomeou o ex-deputado José Luiz Stédile (PSB) para a presidência da Fundação de Atendimento Socioeducativo, a antiga Febem. Stédile já foi secretário de Obras e Habitação do tucano entre 2019 e 2022.

O novo presidente da Fase defende a qualificação profissional dos jovens e projeta incluir os sindicatos no processo de ressocialização de menores infratores.

“Gostaria que todo adolescente, ao fim de sua medida socioeducativa, tivesse algum grau de formação profissional, sempre em contato com áreas como a cultura e o esporte”, disse.

“Aposto na equipe da Fase, pois sei que é qualificada e preparada. Além disso, quero trabalhar muito em parceria com o Ministério Público, o Judiciário, a Defensoria Pública e o sindicato dos trabalhadores”, seguiu.

José Luiz é irmão de João Pedro Stédile, um dos fundadores do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, onde milita até hoje. Apesar do familiar líder do MST, José Luiz votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Ele foi deputado entre 2015 e 2019.

