Leite ignora Tebet e promete palanque para Soraya no RS

Como o Radar mostrou nesta quarta-feira, a candidata à presidência pelo União Brasil, Soraya Thronicke, esteve no Rio Grande do Sul para o lançamento do comitê de campanha de Eduardo Leite (PSDB) ao governo do Estado.

Soraya ouviu do tucano um compromisso de que abrirá espaço para ela em palanques no estado, apesar de o partido de Leite apoiar formalmente Simone Tebet (MDB) à Presidência. O próprio vice na chapa de Leite é do MDB, mas isso não impediu a aliança.

“Temos a confiança de que a Soraya apresenta nesta eleição um caminho de sensatez, de equilíbrio e de serenidade para o País”, disse leite. “Confiança é caminho de mão dupla”.

Soraya disse que Leite tem o “melhor projeto” para o Rio Grande do Sul e que a aliança poderia trazer dividendos para o país. “Estamos unidos. Somos de siglas diferentes, mas trabalhamos esta construção que nos traz muito orgulho. O Brasil precisa de gente que cuide das pessoas”, disse.

