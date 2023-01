Leite completou nesta terça primeiro escalão do governo do RS

De Davos, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, gravou um vídeo nesta terça para anunciar a nova secretária de Planejamento, Governança e Gestão. Danielle Calazans completou o secretariado do Estado duas semanas depois da transferência do governo — que estava sob o comando de Ranolfo Vieira Jr., atualmente à frente do BRDE.

Após as denúncias de assédio do ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, Danielle assumiu a vice-presidência do banco. Ela chegou a presidir interinamente a instituição antes que Rita Serrano, indicada por Lula, fosse oficializada no cargo.

Com o anúncio da nova secretária, Claudio Gastal, que comandou a pasta no mandato anterior de Eduardo Leite, vai assumir a agência de fomento Badesul.

