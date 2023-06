Leite articula encontro de deputados do Sul e Sudeste em Brasília

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), quer mobilizar os 256 deputados do Sul e Sudeste para aprovar a reforma tributária na Câmara. Os parlamentares devem se encontrar na noite de 4 de julho, em Brasília.

Segundo Leite, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), manifestou nesta quinta-feira a intenção de votar a reforma tributária na primeira semana de julho, antes do recesso parlamentar.

“Estamos organizando, eu como presidente do Codesul (conselho dos estados do Sul) e Cosud (Sul e Sudeste) um encontro de todas as nossas bancadas dos 7 estados para orientar posicionamento no que existe de convergência das nossas regiões sobre a reforma”, disse o governador gaúcho.

Em reunião com Arthur Lira, o relator da proposta Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e Reginaldo Lopes (PT-MG), autor da proposta, o governador entregou uma carta sobre a posição do Rio Grande do Sul sobre a reforma. O estado declarou apoio, mas pediu mais valorização ao Fundo de Desenvolvimento Regional e uma outra forma de governança do Conselho Federativo.