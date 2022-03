Leilão de carros seminovos teve alta de 10% em 2021

A crise econômica e o encarecimento do custo de vida do último ano aumentaram a procura do brasileiro por carros seminovos ou recuperados. Segundo levantamento da Copart do Brasil, empresa de organização de leilões de bens, o mercado de leilões de carros usados cresceu 10% em 2021 em relação ao ano anterior.

A Copart aponta que além do preço alto dos carros novos, o brasileiro convive ainda com a incerteza política e econômica e os juros em tendência de alta, o que encarece os financiamentos. O leilão online ou presencial passa, então, segundo a empresa, a ser uma opção. Um dado do interesse dos brasileiros pelo modelo de compra é que a firma de leilões têm registrado 5.000 novos usuários por mês em sua plataforma de vendas pela internet.