Leia o plano de governo de Bolsonaro, caso seja reeleito

O presidente Jair Bolsonaro apresentou o seu plano de governo para o mandato de 2023 a 2026, caso seja reeleito. Batizado de “Pelo bem do Brasil”, o documento é bem diferente, na forma e no conteúdo, do programa apresentado nas eleições de 2018, intitulado “O caminho da prosperidade” — que chamou atenção por sua aparência de PowerPoint.

O plano do candidato do PL tem 48 páginas e se apresenta como “produto de discussões, conversas, leituras, debates e opiniões de variadas fontes experientes no trato da coisa pública e com visão futura que propicie ao Brasil se tornar, cada vez mais, uma potência econômica que beneficie sua população”.

O caráter ideológico da proposta fica evidente logo no primeiro item dos valores e princípios centrais do plano de governo: “Liberdade é tão importante quanto a própria vida!” — praticamente um mantra entoado por Bolsonaro nos seus discursos. O segundo prega a “dignidade para os menos favorecidos”.

O documento também destaca a “solidariedade social e voluntariado”, bandeira da primeira-dama Michelle Bolsonaro, e o equilíbrio socioeconômico regional.

Leia o documento na íntegra aqui.