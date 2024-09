Leia o B.O. registrado por Pablo Marçal contra Datena, após cadeirada

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois ser agredido por José Luiz Datena (PSDB) com uma cadeirada durante o debate da TV Cultura na noite deste domingo, o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, registrou um boletim de ocorrência contra o adversário no 78º Distrito Policial, nos Jardins, por meio de seu advogado. O ex-coach foi encaminhado para o Hospital Sírio-Libanês.

O documento, enviado à imprensa pela assessoria de Marçal, aponta que atitude de Datena como “explosiva” e que a banqueta teria atingido as regiões da cabeça, do tórax e das costelas do candidato.

“Devido à agressão física, o candidato Datena foi expulso do debate e o candidato Pablo Marçal teve que abandonar o programa às pressas, com fortes dores e dificuldade de respirar, sendo socorrido por uma ambulância do evento ao Hospital Sírio-Libanês onde permaneceu em observação. Requisitado IML à vítima”, diz o B.O.

Leia o boletim de ocorrência na íntegra:

“Comparece o advogado Tassio Renan representando a Vítima Pablo Marçal, candidato à prefeitura do município de São Paulo, informando o que se segue: que na noite de domingo, dia 15/09/2024, o candidato pelo partido PRTB Pablo Marçal estava participando do debate da TV Cultura à Prefeitura de São Paulo juntamente com outros candidatos e com o autor José Luiz Datena que é candidato a prefeitura pelo partido PSDB.

Que durante o debate, porém, o candidato José Luiz Datena com xingamentos de canalha e filho da puta agrediu fisicamente com uma cadeira/banqueta atingindo a região da cabeça e também torácica e costelas do candidato Pablo Marçal. A agressão ocorreu após o candidato Pablo Marçal ter feito uma pergunta ao candidato Datena que numa reação explosiva pariu para cima com a banqueta contra a vítima desferindo a cadeirada.

O debate da TV Cultura estava sendo transmitido ao vivo e foi imediatamente interrompido pelo mediador que chamou o intervalo comercial.

Devido a agressão física o candidato Datena foi expulso do debate e o candidato Pablo Marçal teve que abandonar o programa às pressas, com fortes dores e dificuldade de respirar, sendo socorrido por uma ambulância do evento ao Hospital Sírio Libanês onde permaneceu em observação. Requisitado IML à vítima.

Devido a repercussão do caso foram efetuados as comunicações de praxe junto ao Cepol e Seccional Centro. Nada mais.”

Boletim de ocorrência registrado por Pablo Marçal após ter sido agredido por Datena.