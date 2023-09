Leia decisão de Toffoli que implode acusações da Lava-Jato contra Lula

O ministro Dias Toffoli, do STF, usou 135 páginas para fundamentar a decisão em que determinou a anulação de todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht, homologado em 2017, que atingiu dezenas de políticos de diferentes partidos na Operação Lava-Jato. No documento, ele chamou a prisão de Lula, em 2018, de “armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado”, amparada em “provas forjadas”.

Leia a seguir a íntegra da decisão, que reproduz diversas mensagens trocadas entre o ex-juiz Sergio Moro, hoje senador, e o ex-procurador Deltan Dallagnol, ex-deputado federal, cassado neste ano pelo TSE: