Leia a íntegra do projeto de lei do marco fiscal do governo

Finalmente chegou ao Congresso o texto do novo marco fiscal do governo, aprovado por Lula, e levado ao Congresso por Fernando Haddad. A matéria foi enviada ao Parlamento por meio de projeto de lei complementar.

Em sete páginas, a nova regra “institui regime fiscal sustentável para garantir a estabilidade macroeconômica do País e criar as condições adequadas ao crescimento socioeconômico, nos termos do disposto no art. 6º da Emenda à Constituição nº 126, de 21 de dezembro de 2022”.

O objetivo do texto, segundo o artigo primeiro, é “a garantir a estabilidade macroeconômica do País e criar as condições adequadas ao crescimento socioeconômico, nos termos do disposto no art. 6º da Emenda à Constituição nº 126, de 21 de dezembro de 2022”.

“O disposto nesta Lei Complementar não afasta as limitações e as condicionantes para geração de despesa e renúncia de receita estabelecidas pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, observadas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, inclusive em relação aos efeitos das renúncias de receita sobre a sustentabilidade do regime fiscal instituído nesta Lei Complementar”, diz o texto.

A nova regra fiscal substituirá o teto de gastos que vigora desde 2016 e limita o crescimento das despesas ao ano anterior, corrigido pela inflação.

Pelo texto, as despesas crescerão acima da inflação. As despesas vão subir entre 0,6% e 2,5% ao ano acima da inflação. As contas públicas terão uma meta de resultado. O governo quer zerar o déficit fiscal em 2024. A meta estará cumprida se oscilar 0,25 ponto do PIB para cima ou para baixo. Caso o resultado fique abaixo do piso da meta, os gastos no ano seguinte só poderão crescer o equivalente a 50% da alta real da receita. Se o resultado ficar acima, o excedente será revertido em investimentos.

Leia a íntegra do projeto:

