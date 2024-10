Leia a íntegra da decisão de Moraes que autorizou a volta do X no Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou, nesta terça, o retorno da operação do X no Brasil. A rede social de Elon Musk passou mais de um mês fora do ar no país por descumprir decisões judiciais da Corte.

No despacho de oito páginas, Moraes deu 24 horas para que a Anatel realize todos os procedimentos até que o X volte a estar disponível a todos os mais de 20 milhões de usuários no país.

Leia a íntegra da decisão:

