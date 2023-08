Leia a decisão de Moraes sobre esquema de joias de Bolsonaro

A decisão de Alexandre de Moraes para uma operação da Polícia Federal de busca e apreensão em endereços de Mauro Cesar Lorena Cid, pai do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid; do advogado do ex-presidente, Frederick Wassef, e do assessor Osmar Crivelatti, detalha um grande esquema de venda de joias.

O documento mostra como pessoas próximas a Jair Bolsonaro agiam para vender presentes oficiais enviados à Presidência da República nos Estados Unidos.

“Após serem apropriados pelo ex-Presidente da República, formalmente ou não, os bens foram levados, de forma oculta, para os Estados Unidos da América, na data de 30 de dezembro de 2022, por meio de avião presidencial e encaminhados para lojas especializadas”.

Confira a íntegra:

