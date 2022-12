Leia a decisão de Gilmar Mendes que libera Bolsa Família de R$ 600 em 2023

Publicada na noite deste domingo, a decisão do ministro do STF Gilmar Mendes que permite o pagamento do Bolsa Família de 600 reais em 2023 por meio de abertura de crédito extraordinário, fora do teto de gastos, se deu em resposta a um pedido do partido Rede Sustentabilidade, no âmbito de um mandado de injunção julgado pelo Supremo no ano passado sobre a criação do programa federal de Renda Básica de Cidadania.

O ministro determinou que o espaço fiscal aberto em 2023 deverá “ser destinado exclusivamente ao programa social de combate à pobreza e à extrema pobreza”, ou outro que o substitua. Ele também ordenou que o relator do Projeto de Lei Orçamentária do ano que vem, o senador Marcelo Castro (MDB-PI), seja comunicado da decisão.

Leia a íntegra a seguir:

