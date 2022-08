Lei que obriga plano a cobrir tratamentos espera caneta de Bolsonaro

Na segunda, o Senado aprovou o Projeto de Lei 2033 que altera as regras de cobertura para os planos de saúde. Com a decisão, as operadoras são obrigadas a cobrir tratamentos fora do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, quando seguidos pré-requisitos estabelecidos na lei.

Com amplo apoio de parlamentares, a medida já aguarda a sanção de Jair Bolsonaro para virar regra.