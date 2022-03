Lei ambiental é entrave para produzir fertilizante no Brasil, diz ministra

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em entrevista à CNN nesta quarta, a ministra da Agricultura Tereza Cristina afirmou que, atualmente, o maior entrave à produção de fertilizantes agrícolas no Brasil são as licenças ambientais, que espantam possíveis investidores.

Na última terça, a Bielorússia, um dos principais exportadores dos insumos às lavouras brasileiras, anunciou a interrupção do fornecimento após um bloqueio feito pela Lituânia. A suspensão já era prevista há meses, mas o acirramento do conflito entre Rússia e Ucrânia acendeu alerta entre o agronegócio brasileiro, que vê com preocupação o cenário de abastecimento de insumos para os próximos meses.

“Temos gargalos da legislação, gargalos tributários, temos principalmente um problema muito sério que são as licenças ambientais, que demoram cinco, dez anos, e às vezes os investidores acabam desistindo de explorar esse potencial que nós temos, principalmente no potássio“, disse Tereza Cristina.

Segundo a ministra, a exploração de minas de potássio localizadas no Amazonas garantiria 25% do suprimento do fertilizante importado — que hoje é de 96%.

Tereza Cristina afirmou que os produtores brasileiros têm o chamado “estoque de passagem” até a próxima safra, ou seja, há quantidade suficiente de fertilizantes até outubro — no entanto, há uma preocupação com o restabelecimento das importações e com o possível aumento dos preços dos produtos.