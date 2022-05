Legado da romancista Tereza Albues é resgatado com coleção

Nomeada Patrona Perpétua das Letras Brasileiras em Nova York, em 2013, e Mestre da Cultura em Mato Grosso, neste ano, a romancista Tereza Albues terá seu legado resgatado com o lançamento de mais um livro, a versão impressa de A Dança do Jaguar, publicado pela editora Entrelinhas, de Cuiabá.

Os títulos Pedra Canga, Chapada da Palma Roxa, A Travessia dos Sempre Vivos e O Berro do Cordeiro em Nova York também ganharam edição especial em box. Cada um dos livros com a capa assinada por um artista plástico de Mato Grosso, como era o seu desejo.

Falecida em 2005, Albues graduou-se em Direito, Letras e Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Viveu por 25 anos em São Francisco e Nova York, nos Estados Unidos, onde escreveu toda sua obra. Seus primeiros romances são ambientados nas planícies pantaneiras, no centro da América do Sul, onde nasceu.

Além do lançamento da coleção, o filme-ensaio “Albuesa” também homenageará o legado da romancista. A produção, dirigida por Glória Albues, irmã da escritora e pioneira do audiovisual no Mato Grosso, aborda diferentes aspectos da vida e obra da autora. O filme tem estreia prevista para junho.

Continua após a publicidade