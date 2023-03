Lava-Jato faz nove anos com Sergio Moro na mira

Pouca gente lembrou, mas, na semana passada, a Lava-Jato completou nove anos de história. Muita coisa aconteceu desde a deflagração da operação naquele distante 17 de março de 2014.

Políticos, empreiteiros e uma série de operadores do submundo da corrupção estatal foram investigados, presos, condenados e, em muitos casos, liberados de suas penas por vícios da apuração conduzida pelo Ministério Público Federal a partir de Curitiba.

Sergio Moro e Deltan Dallagnol foram do céu ao inferno com a Vaza-Jato. O que era uma grande investigação de corrupção tornou-se um caso de “oportunidade perdida”, conhecidas as mensagens trocadas por procuradores da investigação no Telegram, que revelaram parcialidade na condução dos casos.

Moro foi declaro parcial pelo STF. Muitas provas do caso foram anuladas. Políticos conseguiram arquivar ações e inquéritos. Neste nono aniversário, que ironia, as apurações da Lava-Jato em Curitiba começaram a revirar histórias que podem levar os símbolos da operação a serem investigados pelo mesmo mal que tentaram um dia combater.

Nesta segunda, como mostrou José Benedito da Silva, no Maquiavel, um ex-operador do esquema resgatou uma velha história envolvendo o suposto pagamento de propina a pessoas ligadas a Deltan, Moro e sua mulher, a deputada Rosângela. Apesar de não ser algo novo, o relato de Rodrigo Tacla Duran ganhou peso ao ser dado ao novo juiz da Lava-Jato, Eduardo Appio, que pretende adotar as medidas para que o tema vire uma investigação formal contra a bancada da Lava-Jato.

Como Moro, sua mulher e Deltan são políticos com foro privilegiado, o caso terá de passar por Brasília, ainda que o STF decida baixar o tema novamente a Curitiba, já que os fatos se referem a episódios ocorridos antes do mandato atual. Que reviravolta!

Continua após a publicidade