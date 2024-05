Latam reservou 19 voos para transporte de repelentes entre Manaus e SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A LATAM Cargo Brasil já transportou mais de 130 toneladas de repelentes contra a dengue entre janeiro e abril na rota Manaus-Guarulhos, em espaço reservado de 19 voos operados por aeronaves Boeing 767 cargueiras.

Na comparação com o transporte rodoviário, o modal aéreo tem reduzido em 93% (56 para 4 horas) o tempo de deslocamento dos repelentes produzidos na capital amazonense e enviados para o estado de São Paulo em um percurso de 4 mil quilômetros.

“A procura e aumento que vemos no transporte de repelentes pela LATAM Cargo no Brasil mostra como a rapidez, agilidade e segurança oferecidas pelo modal aéreo são essenciais para situações de prevenção e combate à emergências, como no caso da dengue, em um país de dimensões continentais como o nosso”, destaca Otávio Meneguette, diretor da empresa.