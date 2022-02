Latam já transportou de graça 200 milhões de dose vacina no Brasil 

A Latam acaba de alcançar a marca de 201.063.276 vacinas contra a Covid-19 transportadas gratuitamente dentro do Brasil.

Esse é o volume já distribuído pelo programa Avião Solidário da empresa, em mais de 2.400 voos para todos os estados brasileiros e o Distrito Federal.

Com o resultado, a Latam já é a responsável por 64% de todas as vacinas contra a Covid-19 distribuídas pela aviação no Brasil, tendo contribuído diretamente com a vacinação de pelo menos 100 milhões de brasileiros.

Para seguir ajudando a combater a pandemia, o grupo continuará, em 2022, a colocar o seu programa à disposição das autoridades do Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru para o transporte gratuito das vacinas.

O Avião Solidário existe há 10 anos e, somente na pandemia de Covid-19, já transportou gratuitamente mais de 224 milhões de vacinas dentro desses países na América do Sul.