‘Lamentável que o governo continue olhando para o retrovisor’, diz Temer

O ex-presidente Michel Temer criticou nesta quarta a postura do governo Lula de institucionalizar, no site da Presidência, a teoria de que o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, foi um golpe. Temer lembra algo esquecido pelo petismo quando o assunto é a queda da ex-presidente ocorreu depois de um longo processo que seguiu a Constituição.

“É lamentável que o governo continue olhando para o retrovisor, investindo num fato (a alegação de golpe) sabidamente inverídico”, diz Temer ao Radar.

O MDB, que integra a base do governo Lula, divulgou nas redes um comunicado sobre o episódio: “Governos acertam e erram. Quem deseja o melhor tem de pontuar críticas quando for importante. É este o caso. O novo governo ERRA ao chamar de golpe uma decisão constitucional tomada pelo Congresso e STF, dois poderes da República”.

Temer elogiou a nota do partido condenando a postura do governo petista. “O MDB tomou uma atitude compatível com suas tradições democráticas”.

Lauro Jardim mostrou no Globo mais cedo que o site oficial do Palácio do Planalto institucionalizou a narrativa do PT de que o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, foi um golpe. O texto que anuncia a nova gestão na EBC menciona o Conselho Curador da empresa, extinto em 2016 por uma medida provisória de Michel Temer, como “cassado após o golpe de 2016”. Diz o trecho:

“O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Paulo Pimenta, indicou também para processo de transição na EBC outras quatro mulheres, que assumirão cargos de assessoria ou gerências: Rita Freire, presidente do Conselho Curador da EBC cassado após o golpe de 2016; Juliana Cézar Nunes, empregada concursada da empresa; e as jornalistas Nicole Briones e Flávia Filipini.” Aliados de Temer ironizam a posição petista: “O que aconteceu com o Brasil no processo de impeachment da ex-presidente Dilma foi na verdade um golpe de sorte”.

