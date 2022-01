Corrida por testes de Covid ameaça desabastecimento em laboratórios de SP

Com o aumento da procura por testes para Covid-19 e Influenza, praticamente nove em cada dez laboratórios privados de São Paulo enfrentam problemas na reposição dos insumos, o que já aponta para um risco de desabastecimento no estado.

A avaliação é do SindHosp, sindicato que representa o setor. A entidade realizou um levantamento com 111 unidades privadas de diagnóstico entre os dias 10 e 14 de janeiro.

Entre os resultados, a pesquisa mostra que mais da metade dos serviços de saúde declarou ter estoque de testes para ambas as doenças para menos de sete dias, enquanto 22,5% dos estabelecimentos dizem ter estoque para entre 15 e 21 dias.

Ainda de acordo com a sondagem, as testagens para Covid dobraram em praticamente todos os laboratórios pesquisados — em serviços de algumas regiões do interior, como Jacareí e São José do Rio Preto, a alta chegou a variar entre 501% e 1 000%.

O laboratório DNA Consult, por exemplo, diz que até o último dia 10 já haviam sido realizados 92% do total de testes feitos no mês inteiro de dezembro — o crescimento foi expressivo principalmente entre a semana anterior ao Natal e a primeira semana de janeiro.

Segundo o médico Francisco Balestrin, presidente do SindHosp, a situação pode levar a um cenário semelhante ao do ano passado, quando a variante Delta foi responsável pela superlotação dos hospitais, provocando falta generalizada de materiais e medicamentos.

“Não há previsão de prazo para saber até quando poderemos manter o atendimento laboratorial nesses níveis tão elevados, pois os estoques variam muito entre os laboratórios e as regiões, sendo que o desabastecimento atinge mais rapidamente pequenos e médios laboratórios, já que as grandes redes possuem maior capacidade de compra e de estocagem”, diz Balestrin.