Laboratório investe em mentorias para melhorar ambiente em condomínios

Laboratório de inovação da vida em comum, o LelloLab acaba de lançar a segunda chamada da sua aceleradora de projetos e ideias inovadoras.

A iniciativa tem investimento de 700.000 reais e vai impulsionar empreendedores, pesquisadores e startups por meio de mentorias, aproximação com investidores e a oportunidade de implementar os projetos no ecossistema de mais de 3.000 condomínios e milhares de imóveis administrados pela Lello. As inscrições vão até o dia 18 no site do LelloLab

Em 2021, a empresa investiu de 20 a 25% de seu resultado líquido anual em inovação, sendo o LelloLab um dos principais ativos da empresa nessa área.

“Queremos dar novas oportunidades a todos aqueles com boas ideias inovadoras, aprimorando o processo que já conta com mais de 70 mentores e mantendo o alto nível de implementação das soluções”, diz Filipe Cassapo, diretor do LelloLab.