Kim Kataguiri reage a Aras e diz que PGR ‘faz vista grossa’ com Bolsonaro

O deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) reagiu nesta terça à notícia de que a PGR mandou investigar falas suas e do apresentador Monark sobre o partido nazista em um programa do chamado Flow Podcast, um dos mais ouvidos do país.

Kim debochou do procurador geral Augusto Aras e disse que ele faz vista grossa para os crimes que são atribuídos a Jair Bolsonaro e que agiu de forma célere desta vez contra um político que agora faz oposição do presidente.

“É aterrador que o PGR, que sempre faz vista grossa para crimes que realmente aconteceram tenha agido tão rápido. Quando há claros indícios de crime cometido pelo presidente da República, Augusto Aras nada faz”, disse o deputado, que prometeu colaborar com as investigações.

“Meu discurso foi absolutamente antinazista e não há nada de criminoso em defender que o nazismo seja repudiado com veemência no campo ideológico para que as atrocidades que conhecemos nunca sejam cometidas novamente. Ao contrário das pessoas privilegiadas pela inércia de Aras, nada tenho a esconder”.

Monark defendeu o direito de existência de um partido nazista legalmente constituído no Brasil durante um debate com Kim e a deputada Tábata Amaral (PSB-SP).