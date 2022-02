Kim Kataguiri consegue unir Eduardo Bolsonaro e o PT

As falas do deputado Kim Kataguiri (Podemos) no Flow Podcast, na última segunda, conseguiram a proeza de unir Eduardo Bolsonaro e o PT no Congresso.



O parlamentar e o apresentador Monark já são alvo de inquérito aberto pelo procurador-geral da República Augusto Aras para apurar suposta prática de crime de apologia ao nazismo.

Agora, tanto o filho ’03’ do presidente quanto o senador Humberto Costa (PT) anunciaram nesta quarta que estão protocolando pedidos de cassação contra Kataguiri no Conselho de Ética da Câmara.

“É inaceitável que alguém eleito pelo voto defenda o nazismo (…) Quem jura defender a Constituição não pode ultrajar valores que para ela são sagrados, como a dignidade humana e o direito à vida”, publicou Costa, que também é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado. O parlamentar afirmou que está dando entrada na representação junto à bancada do PT na Câmara.

“Neste momento protocolando ofício para a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, para que o presidente Arthur Lira abra processo no Conselho de Ética contra as declarações em defesa do nazismo feitas pelo deputado Kim Kataguiri”, publicou mais cedo Eduardo Bolsonaro.

A polêmica teve início durante bate-papo exibido no início da semana pelo Flow Podcast. Na ocasião, Kim afirmou considerar errada a criminalização do nazismo na Alemanha por considerar que a medida deveria ser rejeitada naturalmente pela opinião pública.

“Qual é a melhor maneira de impedir que um discurso mate pessoas e que um grupo étnico racial morra? É criminalizar? Ou é deixar que a sociedade tenha uma rejeição social?”, questionou o parlamentar.

O apresentador Monark foi além e defendeu a legalidade de um “partido nazista”. “A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical. As duas tinham que ter espaço. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista, reconhecido pela lei”, disse o influencer — ele acabou sendo desligado do programa.