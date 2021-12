Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na esteira do sucesso do KC-390, a indústria nacional de Defesa e Segurança vai entrar 2022 com 4,5 bilhões de reais — um recorde — em negócios em andamento.

O cargueiro da Embraer tem interessados na Europa, no Sudeste Asiático e no Oriente Médio.