Kassab vai ao Rio discutir com Paes candidatura de Santa Cruz ao governo

Gilberto Kassab desembarca nesta segunda no Rio de Janeiro para um jantar com Eduardo Paes e Felipe Santa Cruz. O cacique mor do PSD discutirá com o prefeito do Rio a candidatura do ex-presidente da OAB ao governo do Estado.

O advogado ainda patina nas pesquisas. No último levantamento Genial/Quaest, divulgado na terça, ele teve 1% das intenções. Kassab chega ao Rio no momento em que a disputa pelo Palácio Guanabara está indefinida.

O atual governador Cláudio Castro (PL) e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) brigam na dianteira da corrida pela preferência do eleitorado. Na última pesquisa Quaest, o mandatário do Estado marcou 25% contra 18% do parlamentar.

As duas candidaturas, contudo, têm problemas. PT e PSB ainda divergem sobre a composição da chapa de Freixo. Já Castro tem convivido com a possibilidade de o União Brasil desembarcar da sua chapa e ainda lançar o ex-governador Anthony Garotinho como concorrente ao posto.

As dificuldades alimentam o sonho da terceira via. O PDT de Carlos Lupi e o PSD de Kassab e Eduardo Paes chegaram a dizer no início do ano que estariam juntos numa mesma chapa, mas os planos não foram para frente. O candidato do PDT, Rodrigo Neves, teve 8% dos votos na última pesquisa Quaest.