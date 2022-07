Kassab defende neutralidade do PSD na eleição presidencial

Importante articulador do cenário político nacional, Gilberto Kassab (PSD) anunciou nesta quinta que defenderá que a legenda adote neutralidade na eleição presidencial deste ano.

Em comunicado dirigido a membros da sigla, o cacique relembrou a tentativa de o PSD lançar um nome próprio ao Planalto — o presidente do Senado Rodrigo Pacheco — e disse que, após a empreitada não vingar, tentou-se a coligação com candidatos de outros partidos, o que também não deu certo.

A infinidade de costuras políticas do partido sobre alianças regionais — em estados e municípios — foi o principal entrave para que a direção nacional não conseguisse chegar a um consenso sobre o apoio a um presidenciável de outra sigla.

Kassab finaliza a carta dizendo que encaminhará a proposta de neutralidade do PSD na disputa presidencial à Convenção Nacional do partido — e que, em momento oportuno, se manifestará a respeito de sua preferência pessoal sobre o candidato que deve ocupar o mais alto cargo da República.

Leia a íntegra:

Colegas dirigentes, parlamentares, executivos e filiados do Partido Social Democrático em todo o Brasil.



Quero expor aqui os fatores que me levam a defender este entendimento, que considero o mais adequado para a participação do PSD nessa eleição presidencial de 2022.



O Partido, ao longo de meses e com a atuação de diversas lideranças, buscou o desenvolvimento de uma candidatura própria. Tínhamos o melhor pré-candidato, o senador Rodrigo Pacheco. A sigla estava unida em torno da sua candidatura.



Diante do convite, recebido com grande entusiasmo, Pacheco ponderou ao longo de meses e se convenceu da importância de sua presença à frente da presidência do Senado ao longo do processo eleitoral, papel fundamental para garantir a estabilidade institucional do Brasil.



Ficou a semente de um excelente projeto para o Brasil, que o PSD não abandonou, apenas adiou.



Sem o horizonte de uma candidatura própria que pudesse contribuir com o debate neste cenário de polarização, iniciamos uma consulta nacional que, agora, está concluída.



Foram ouvidos parlamentares (em todos os níveis), dirigentes partidários, líderes de todos os cantos do país. A constatação é que não temos unidade para caminhar coligados com um candidato de outro partido.

Diante das opções existentes, haveria preferências diversas no partido não apenas quando consideramos o Brasil, mas em instâncias partidárias dentro de Estados e, até, de municípios.



Diante dos fatos apresentados, encaminho como proposta para nossa Convenção Nacional que o Partido Social Democrático adote a neutralidade nesta eleição presidencial.



No momento apropriado, de modo a não interferir na boa governança partidária, já que ocupo a presidência nacional do PSD, compartilharei minha preferência pessoal para este pleito.



Gilberto Kassab

Continua após a publicidade