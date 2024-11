Kamala Harris teve mais engajamento do que Trump nas redes, diz pesquisa

Um levantamento feito pela agência de comunicação digital AtivaWeb apontou a diferença da taxa de engajamento entre as redes sociais dos candidatos às eleições americanas, Kamala Harris e Donald Trump, que aconteceram na última terça-feira, dando a vitória ao republicano.

Realizada entre 5 de julho e 5 de novembro deste ano, a pesquisa indicou que a candidata democrata aumentou sua taxa de 1,69% para 2,95%, superando o republicano, que oscilou de 1,57% para 1,81%. No mesmo período, Harris ganhou cerca de 3,6 milhões de seguidores, enquanto Trump ampliou sua base em aproximadamente 2,1 milhões.

Durante todo o período analisado, Trump sempre teve, em média, 9 milhões de seguidores a mais que Harris. Contudo, a taxa de engajamento da democrata é superior, o que indica que, embora com um público menor, suas postagens geram proporcionalmente mais interações.

Esse dado sugere, segundo a AtivaWeb, uma intensificação no interesse do público e potencialmente um maior envolvimento nas postagens de Kamala Harris. Já Trump, apesar de manter a liderança no número de seguidores, teve uma evolução mais conservadora no engajamento, o que pode indicar uma base de seguidores consolidada, mas menos ativa em comparação com o público da democrata.

A pesquisa foi feita com base no levantamento de dados públicos extraídos das redes sociais Facebook e Instagram, de ambos os candidatos. Neste caso, o engajamento foi medido de acordo com as interações que cada candidato recebeu na rede social, ou seja, a quantidade de curtidas e comentários que suas publicações receberam.