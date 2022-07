Justiça torna réu homem que atirou bomba em ato do Lula no Rio

A Justiça do Rio aceitou a denúncia contra o homem que atirou uma bomba caseira durante um comício do Lula (PT) na praça da Cinelândia, na capital fluminense, na última sexta-feira. O juiz da 16ª Vara Criminal do Rio, Tiago Fernandes de Barros, determinou que André Stefanio Dimitriu Alves de Britto responderá pelo crime de explosão, cuja pena varia de três a cinco anos de prisão. O magistrado também autorizou a quebra de sigilo telefônico e telemático do agora réu como meio de aprofundar as investigações do caso.

“Trata-se de investigação da prática de crime de explosão, sancionado com pena privativa de liberdade, em regime de reclusão, perpetrado, em tese, no dia 07/07/2022 pelo denunciado, no Centro do Rio de Janeiro, local onde foi preso em flagrante. A medida pleiteada se mostra necessária, não havendo outro meio legal disponível para apuração do crime em tela, senão por meio da quebra de sigilo de dados telefônicos, apresentando-se tal medida extrema proporcional à gravidade do crime em apuração.

O homem foi detido na noite de sexta pouco depois de atirar uma garrafa pet com três bombas caseiras dentro por cima de um tapume que separava a área do palco montado na praça de uma parte do público. Houve um momento breve de tensão e correria. Uma apoiadora petista foi ferida no braço. O atentado ocorreu antes da chegada de Lula ao local.