Justiça suspende aumento do gás natural da Petrobras em Santa Catarina

Na segunda-feira, distribuidores do combustível anunciaram que também acionariam o Judiciário para tentar barrar o aumento.

Os estados que estão recorrendo à Justiça — responsáveis por cerca de 70% do mercado nacional de gás — têm contratos de suprimento com a Petrobras vencendo no final de 2021 e, para renovar as concessões, teriam que aceitar o reajuste proposto pela estatal.

No começo das negociações, a Petrobras chegou a propor um aumento de 100% nos contratos de longo prazo, sob a justificativa de que o custo do combustível havia disparado no mercado internacional.

As distribuidoras recorrem ao Cade e a nova proposta foi apresentada, dessa vez, com o reajuste de 50%.