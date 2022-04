Justiça rejeita pedido de Eurípedes Junior para voltar ao comando do Pros

Destituído do cargo por decisão unânime dos desembargadores da 8ª Turma Cível do TJDFT, o ex-presidente do Pros Eurípedes Junior entrou com mandado de segurança para tentar voltar ao comando do partido.

Nesta segunda, a desembargadora Vera Adrighi indeferiu o pedido, reconfirmando a autoridade de Marcus Vinícius de Holanda como presidente nacional do Pros.

Para embasar o pedido de liminar, o grupo de Eurípedes chegou a usar uma nota promissória de origem suspeita de 10 milhões reais. O caso vai ser investigado pela Polícia Federal.