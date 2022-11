Justiça Federal determina liberação de estradas no RS

Atualizado em 31 out 2022, 21h40 - Publicado em 31 out 2022, 21h15

Por Ramiro Brites Atualizado em 31 out 2022, 21h40 - Publicado em 31 out 2022, 21h15

A Justiça Federal concedeu na noite desta segunda liminar que determina a liberação das estradas do Rio Grande do Sul pela PRF. Desde domingo, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro instalaram barricadas com pessoas, pneus e caminhões para bloquear rodovias.

A decisão, obtida por meio da AGU, prevê multa de 10.000 reais por manifestante, ou de 100.000 para pessoas jurídicas envolvidas nos protestos. A cada hora de permanência na estrada, a multa é duplicada.

“A PRF notificará os participantes da decisão. A Polícia Rodoviária Federal está tomando as medidas necessárias para garantir a mobilidade nas rodovias federais do Rio Grande do Sul”, disse a corporação, em nota.

Até às 20h desta segunda, a PRF havia identificado 43 pontos de bloqueios em 10 estradas federais no Rio Grande do Sul.

Continua após a publicidade