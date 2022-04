Justiça exige que Moro explique domicílio eleitoral em São Paulo

A Justiça Eleitoral intimou Sergio Moro (União Brasil) para que o ex-juiz preste explicações sobre a transferência de seu domicílio eleitoral de Curitiba para São Paulo.

A decisão, do juiz eleitoral Dimitrios Zarvos Varellis, atendeu a ação ajuizada pelo deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) e pelo diretório municipal do PT, pleiteando o cancelamento da transferência do ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) para a capital paulista.

O magistrado concedeu prazo de até dez dias para que Moro apresente sua defesa.

Na ação protocolada, Padilha alega que o ex-juiz não tem vínculo profissional em São Paulo e que, para comprovar residência, teria informado o endereço de um hotel.

“Entramos com recurso contra a transferência de domicílio eleitoral do ex-juiz Sérgio Moro para garantir a lisura do pleito deste ano. Todo mundo sabe que o ex-juiz não é de São Paulo e nunca estabeleceu qualquer relação com São Paulo”, diz Laercio Ribeiro, presidente do diretório municipal do PT de São Paulo.

